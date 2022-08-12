Александр Емельяненко выразил готовность выступить в промоушене Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность принять участие в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship.

«Хорошая идея — выступить в Eagle Fighting Championship. Вернёмся к этому вопросу после 24 сентября», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Следующий поединок Емельяненко планирует с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой он провёл 24 февраля: тогда боец на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее сообщалось, что последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России.