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Источник: последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России

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В Bellator продолжают работу над определением даты и соперника для последнего поединка легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
Источник: последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что бой пройдёт не в России.

Напомним, что россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. 30 января 2022 года американец защитил свой титул, победив другого бойца — Валентина Молдавского.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании Фёдора Емельяненко провести последний поединок с Бейдером.

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