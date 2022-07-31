Источник: последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России

В Bellator продолжают работу над определением даты и соперника для последнего поединка легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что бой пройдёт не в России.

Напомним, что россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. 30 января 2022 года американец защитил свой титул, победив другого бойца — Валентина Молдавского.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании Фёдора Емельяненко провести последний поединок с Бейдером.