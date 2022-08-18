Исмаилов — о вызове Емельяненко: Саша не готов со мной драться

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил на предложение Александра Емельяненко провести поединок по правилам бокса.

«Вы хотите, чтобы я ещё раз Саше накидал по правилам бокса? Я считаю, он не готов со мной драться даже по боксу. Но в любом случае я исхожу из интересов публики. Если народ скажет: «Мы хотим», тогда без проблем», — цитирует Исмаилова Sport24.

При этом Исмаилов подчеркнул, что у него не возникнет проблем с победой над Емельяненко.

«Если до Саши Монсон доносил свои удары, если Тарасов доносил, я уж точно донесу. И поплотнее», — заключил боец ММА.

Исмаилов в июле 2020 года в поединке по правилам ММА одержал досрочную победу над Емельяненко в третьем раунде.

Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на вызовы от Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова.