военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исмаилов — о вызове Емельяненко: Саша не готов со мной драться

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил на предложение Александра Емельяненко провести поединок по правилам бокса.
Исмаилов — о вызове Емельяненко: Саша не готов со мной драться
  • РИА Новости

«Вы хотите, чтобы я ещё раз Саше накидал по правилам бокса? Я считаю, он не готов со мной драться даже по боксу. Но в любом случае я исхожу из интересов публики. Если народ скажет: «Мы хотим», тогда без проблем», — цитирует Исмаилова Sport24.

При этом Исмаилов подчеркнул, что у него не возникнет проблем с победой над Емельяненко.

«Если до Саши Монсон доносил свои удары, если Тарасов доносил, я уж точно донесу. И поплотнее», — заключил боец ММА.

Исмаилов в июле 2020 года в поединке по правилам ММА одержал досрочную победу над Емельяненко в третьем раунде.

Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на вызовы от Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить