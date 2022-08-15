Шлеменко ответил на вызовы от Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на вызовы от российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова.

«Мне сейчас некогда думать о каких-то вызовах. Я стал самым вызываемым за последнее время. Извините, ребята, мне не до этого, нужно со своими делами разобраться. Потом будем смотреть на вызовы», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Следующий бой у Шлеменко запланирован на 26 августа. Он на турнире RCC 12 в Екатеринбурге встретится с сербом Александром Иличем. Емельяненко же в рамках турнира Hardcore Boxing в сентябре сразится в боксёрском поединке с Вячеславом Дациком.

Ранее в Russian Cagefighting Championship (RCC) сообщили, когда Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут очный поединок.