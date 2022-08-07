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Александр Емельяненко: я возьму Дацика голыми руками и отправлю спать

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, за счёт чего сможет победить тяжеловеса Вячеслава Дацика в предстоящем поединке.

«Функционально Дацик абсолютно ужасно себя чувствует. Не знаю, как он будет со мной драться, потому что я не Монсон. Я взвинчу темп, он в первом раунде сдохнет и будет просто булкой с маслом. Возьму его голыми руками и отправлю спать», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

41-летний боец следующий поединок проведёт с Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Емельяненко подтвердил, что он не намерен завершать карьеру спортсмена.

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