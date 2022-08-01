Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил, что он не намерен завершать карьеру спортсмена.

«Всё это ложь и провокация. Жёлтая пресса печатает это, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание», — сказал Емельяненко на своём YouTube-канале.

Следующий поединок Емельяненко проведёт с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок боец провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее сообщалось, что последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России.