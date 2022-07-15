Врач Емельяненко: на данный момент состояние Александра потрясающее

Лечащий врач бойца Александра Емельяненко, имя которого не называется, рассказал о промежуточных результатах лечения спортсмена от алкогольной зависимости.

«На данный момент состояние Александра Емельяненко потрясающее. Если мы говорим об этом на фоне того, что было раньше. По прошествии полутора месяцев, когда идёт интенсивная медикаментозная поддержка, можно сказать, что это совершенно два разных человека. Самое главное — добиться результата. Александр уже начал интенсивнее заниматься общефизической и боевой подготовкой», — приводит слова врача «Матч ТВ».

Он также заявил: если такая тенденция будет продолжаться, то Емельяненко допустят к бою против Вячеслава Дацика.

Емельяненко следующий поединок проведёт с Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее врач — психиатр-нарколог Сергей Нурисламов рассказал, как Емельяненко может навсегда избавиться от алкогольной зависимости.