Нарколог рассказал, как Емельяненко может навсегда бросить пить

Врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов в интервью RT рассказал, как Александр Емельяненко может навсегда избавиться от алкогольной зависимости.

«Стойкая ремиссия реальна. Существует несколько реабилитационных парадигм... Кодировка? Редко применяю этот приём, если только больной сам не попросит. Чаще я работаю на осознанности. Поймите, для того чтобы навсегда попрощаться с алкоголем, Емельяненко должен этого искренне захотеть. Мы стараемся создать такую осознанность. В противном случае человек просто не пожелает бросить», — заявил Нурисламов в интервью RT.

Ранее нарколог объяснил разницу между братьями Емельяненко.