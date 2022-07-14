Нарколог рассказал, как Емельяненко может навсегда бросить пить

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Врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов в интервью RT рассказал, как Александр Емельяненко может навсегда избавиться от алкогольной зависимости.
Нарколог рассказал, как Емельяненко может навсегда бросить пить
  • РИА Новости

«Стойкая ремиссия реальна. Существует несколько реабилитационных парадигм... Кодировка? Редко применяю этот приём, если только больной сам не попросит. Чаще я работаю на осознанности. Поймите, для того чтобы навсегда попрощаться с алкоголем, Емельяненко должен этого искренне захотеть. Мы стараемся создать такую осознанность. В противном случае человек просто не пожелает бросить», — заявил Нурисламов в интервью RT.

Ранее нарколог объяснил разницу между братьями Емельяненко.

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