Нарколог рассказал, как Емельяненко может навсегда бросить пить
- РИА Новости
«Стойкая ремиссия реальна. Существует несколько реабилитационных парадигм... Кодировка? Редко применяю этот приём, если только больной сам не попросит. Чаще я работаю на осознанности. Поймите, для того чтобы навсегда попрощаться с алкоголем, Емельяненко должен этого искренне захотеть. Мы стараемся создать такую осознанность. В противном случае человек просто не пожелает бросить», — заявил Нурисламов в интервью RT.
Ранее нарколог объяснил разницу между братьями Емельяненко.