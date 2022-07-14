Нарколог о разнице между братьями Емельяненко: у Фёдора другие жизненные цели

Врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов в интервью RT объяснил, почему жизни братьев Александра и Фёдора Емельяненко сложились по-разному.

«У Фёдора немного другие цели. И только он сам может рассказать, как, например, пришёл к вере. К сожалению, у них разный жизненный опыт. Например, недавно я работал с ребятами, побывавшими в местах лишения свободы и употреблявшими наркотики. Одному повезло, и он со всем справился, а другой не способен выбраться. Разумеется, пребывание в тюрьме не принесло пользы и Александру. Но и мальчики-ботаники туда не попадают», — заявил Нурисламов в интервью RT.

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