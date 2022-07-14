Нарколог объяснил, чем опасны для Емельяненко активные тренировки

Врач психиатр-нарколог Сергей Нурисламов в интервью RT объяснил, чем опасны для Александра Емельяненко активные тренировки перед боем с Вячеславом Дациком.

«Если в организм человека попадают токсические вещества, наносящие вред печени, мы увеличиваем её капсулу. Чтобы понять, что чувствует запойный алкоголик в таком состоянии, привяжите к правому боку четырёхкилограммовую гирю и попробуйте с ней попрыгать. Может произойти что угодно, начиная от желчной колики и заканчивая разрывами желчных протоков или желчного пузыря», — заявил Нурисламов в интервью RT.

Также, по его словам, Емельяненко рискует столкнуться с серьёзными проблемами с сердцем.

«На фоне тренировок есть риск развития кардиомиопатии или дистрофии миокарда. С таким сердцем можно боксировать разве что с собственной тенью, и то недолго. Всё это грозит быстро привести к инфаркту, остановке органа или его разрыву», — добавил врач.

Ранее нарколог назвал бой Емельяненко и Дацика узаконенным убийством.