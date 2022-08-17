Александр Емельяненко бросил вызов Басте и Сабурову

Российский боец ММА Александр Емельяненко вызвал на поединок рэпера Василия Вакуленко (Басту) и комика Нурлана Сабурова.

«Я смотрел, что сейчас неплохо занимаются боксом и отказались от вредных привычек, не вылезают из спортзала Баста и Нурлан Сабуров. У меня не стояла бы задача их побить, нокаутировать, нет, просто для пропаганды спорта, для того чтобы тянуть людей в спортзал», — написал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Следующий поединок Емельяненко планирует провести с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой он провёл 24 февраля: тогда боец на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: один выиграл, а второй свёл к ничьей.

Ранее Емельяненко заявил, что заинтересован в проведении поединка в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.