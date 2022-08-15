Александр Емельяненко считает, что его участие в Eagle FC будет плюсом для Хабиба

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что заинтересован в проведении поединка в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Готов. У него хорошая лига, хорошая версия. С заявлением выступил Хабиб — что он готов посмотреть на мою форму. И организовать мне бой в его лиге. В принципе, ему это будет плюсом», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Следующий поединок Емельяненко планирует с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой он провёл 24 февраля: тогда боец на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее сообщалось, что последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России.