Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко.

«Мне хочется обратиться к Шлеменко, бойцу невидимого фронта, заложнику общественного мнения, заложнику обстоятельств. Ты очень часто переобуваешься, мы с тобой даже как-то созванивались, говорили», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Он отметил, что после последнего звонка, как казалось, отношения между ними наладились, но Шлеменко снова начал нелицеприятно высказываться.

«Я тебе предлагаю: вот сейчас будет у тебя пауза, давай по правилам бокса подерёмся. Я не буду тебя бороть, я тебя и на руках разберу. Я борец, я не боксёр, всю жизнь занимался дзюдо и самбо. Руки сам себе ставил», — добавил Емельяненко.

Следующий бой у Шлеменко запланирован на 26 августа. Он на турнире RCC 12 в Екатеринбурге встретится с сербом Александром Иличе. Емельяненко же в рамках турнира Hardcore Boxing в сентябре сразится в боксёрском поединке с Вячеславом Дациком.

Ранее Емельяненко сообщил, что будет выступать в Медийной футбольной лиге за команду «Катюша».