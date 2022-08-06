Преимущество в стойке и успешный бросок: Дацик единогласным решением судей победил Монсона в бою по правилам ММА

Вячеслав Дацик оказался сильнее Джеффа Монсона в бою по правилам ММА. В первой трёхминутке 51-летний экс-претендент на чемпионский титул UFC владел преимуществом и провёл успешный тейкдаун. Однако в оставшихся двух раундах Дацик интереснее смотрелся в стойке и даже выполнил один бросок. В результате все три судьи присудили ему победу со счётом 59:58.

В ожидании боя с Александром Емельяненко, который состоится в сентябре, одна из главных звёзд отечественного поп-ММА Вячеслав Дацик времени зря не терял. Летом он успел встретиться сразу с двумя возрастными легендами смешанных единоборств, продолжающими карьеру несмотря на серию неудач.

В июне он во втором раунде нокаутировал Антониу Силву, обидчика Фёдора Емельяненко, в настоящий момент терпящего одно досрочное поражение за другим. Следующим на очереди был другой бывший соперник Последнего императора обрусевший Джефф Монсон, который в феврале решением судей уступил Емельяненко-младшему в поединке на голых кулаках.

Также по теме Нокдаун в первом раунде и глубокое рассечение: как Емельяненко победил Монсона в поединке на голых кулаках Александр Емельяненко взял верх над Джеффом Монсоном в главном поединке турнира Hardcore FC «Россия против США», который прошёл в...

Явным фаворитом противостояния считался Дацик. Во-первых, он почти на десять лет моложе. Во-вторых, на церемонии взвешивания оказался сразу на 23 кг тяжелее (127,1 кг против 104,1 кг). Вдобавок он на 11 см выше. Наконец, Вячеслав находится в лучшей форме и в 2022-м одержал две победы при одной спорной осечке, тогда как Монсон выходил в ринг только раз.

Дополнительной интриги поединку придавал тот факт, что он состоялся по правилам ММА, по которым Рыжий Тарзан не бился с 2019-го, а его соперник вовсе — с 2016-го, когда одолел Шеннона Ритча. Это должно было пойти на руку ветерану, обладателю чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу и базовому борцу. Он и сам признавался, что собирается делать упор на свои сильные стороны.

«Жду, что он попытается меня нокаутировать, а я попробую перевести его в партер и задушить или сломать руку. Он не планирует бороться со мной в партере, я не хочу драться с ним в стойке. Все это понимают. Если говорить что-то другое, то это просто ерунда. Я намерен перевести его, он хочет меня нокаутировать», — приводит слова Снеговика «РБ-Спорт».

В свою очередь Дацик пообещал «вспомнить старые приколюхи из ММА» и сильно не бить возрастного оппонента.

«Покажу ему ядерную мощь русских кулаков. Постараемся побороться и, самое главное, в борьбе можно развлекаться, исполнять всякие весёлые приёмы из Mortal Kombat», — отметил Вячеслав.

В результате бой оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, спортсмены неожиданно провели в ринге все три раунда и показали достаточно близкий поединок. С другой, не оставляло ощущение некой искусственности происходящего. В первую очередь это касалось действий россиянина. Он будто жалел возрастного соперника и вместо фирменных размашистых «колхозок» лишь обозначал удары.

А стартовая трёхминутка вовсе осталась за американцем. Он не обманул и действительно сделал ставку на борьбу. При этом бросалась в глаза великолепная физическая форма ветерана. В отличие от Дацика у него не было заметно ни грамма лишнего веса.

Также по теме История преодоления: как Дацик за полтора года проделал путь от заключённого до звезды поп-ММА Вячеславу Дацику удалось пройти путь от героя уголовной хроники до статуса одной из главных звёзд российских поп-ММА. Ещё в ноябре...

Это помогало ему поначалу смотреться быстрее оппонента. Тот не стал по традиции лететь вперёд с сигналом судьи и медлил. Монсон воспользовался пассивностью Рыжего Тарзана и к восторгу собравшихся провёл тейкдаун. Более того, Джефф вышел в фулл маунт и, заправив обе ноги, обрабатывал корпус соперника ударами. Но Дацик грамотно удерживал шею ветерана и дотерпел до перерыва.

Второй раунд прошёл уже под диктовку Вячеслава. У Монсона закончились силы и он больше не пытался идти в борьбу. Но и Дацик не стремился во что бы то ни стало добиться нокаута, а лишь наносил плотные выстрелы по корпусу. После одного из них, пришедшихся в печень, лицо Монсона исказила гримаса боли, но он продолжил поединок.

Заключительная трёхминутка также осталась за Дациком. Рыжий Тарзан даже приятно удивил публику, совершив удачный бросок и осуществив боковой контроль. Но Дацик не стал пытаться совершить болевой или удушающий, а предложил оппоненту встать. Тот в свою очередь в концовке пробовал совершить проход в ноги, но безуспешно.

После окончания поединка у судей не оставалось иного выбора, кроме как занять сторону Дацика. Все три арбитра отдали ему победу со счётом 29:28. А Вячеслав отпраздновал успех в объятиях Монсона. Тут же в ринге он ответил на вопрос, почему жалел американца и не пытался его нокаутировать.

«Ну а зачем беспределничать? Да и куда Монсона бить? Лоу-кик по ноге нельзя — там набиты серп и молот. В правый бок тоже — там татуировка Че Гевары. Свой боец. Он юркий, с ним опасно, хотя времени на борьбу было мало. Джеффу представилось не слишком много шансов. Зачем возиться, если можно показать красоту бокса? Какой смысл «выстёгивать», если есть возможность продемонстрировать все наработки», — объяснил Рыжий Тарзан свою тактику.

Оказавшись сильнее ещё одного заслуженного ветерана и увеличив победную серию до трёх боёв, Дацик может спокойно готовиться к долгожданному противостоянию с Емельяненко-младшим, где речь о жалости точно идти не будет.