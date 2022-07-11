История преодоления: как Дацик за полтора года проделал путь от заключённого до звезды поп-ММА

Вячеславу Дацику удалось пройти путь от героя уголовной хроники до статуса одной из главных звёзд российских поп-ММА. Ещё в ноябре 2020-го, после очередного тюремного срока, со спортсменом никто не хотел подписывать контракт, но за последние полтора года он провёл восемь поединков и одержал в них семь побед. В ближайшее время Рыжего Тарзана ждут битвы с Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко, которые обеспечат ему приличный гонорар, а следующим соперником ветерана MMA может стать Магомед Исмаилов.

История Вячеслава Дацика — наглядный пример того, что ставить крест на карьере нельзя даже в самых непростых жизненных условиях. До недавних пор боец был известен в основном двумя вещами: сенсационной победой над Андреем Орловским в 1999-м и своим богатым криминальным прошлым.

Последнее вызывало куда больший резонанс. Только в России он успел отбыть три тюремных срока: за незаконное пересечение границы, ограбление салона сотовой связи и нападение на притон. В последний раз он вышел на свободу в ноябре 2020-го. Рыжему Тарзану к тому моменту исполнилось 40, и ни один промоушен не горел желанием подписывать с ним контракт. С таким послужным списком рассчитывать на возвращение в спорт не приходилось.

Но всего за полтора года Дацик проделал путь от персоны нон-грата до одной из главных звёзд отечественных поп-ММА, а график его поединков тщательно расписан. На прошлой неделе он в рамках турнира Hardcore Boxing нокаутировал во втором раунде Антонио Силву, ранее выступавшего в Strikeforce и UFC и в 2011-м одолевшего Фёдора Емельяненко.

Тогда же Дацик подписал контракт на встречу с другой легендой смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоится 5 августа, причём Вячеслав впервые с 2019-го подерётся по правилам ММА.

«Ты, конечно, легенда. Вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести, но я тоже немного умею бороться. Если хочешь проверить мои силы, я готов. Бить сильно не буду... Вряд ли боксёр победит борца в партере, поэтому планирую драться в стойке. Думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, всё-таки его уровень я поднял. Ну и вспомним классику. Попробую показать что-нибудь из «Мортал Комбат», — цитирует Дацика «Рен ТВ».

Пожалуй, главный секрет успеха Рыжего Тарзана заключается в том, что он искренне мечтал вернуться в спорт, а потому принимал любые вызовы. В результате за последние полтора года Вячеслав провёл восемь поединков, причём шесть из них — на боксёрском ринге, это много для профессионалов. Но боец не стесняется пробовать себя в любой ипостсаси, в том числе и в набирающих популярность кулачных поединках.

Удивительно, что на данном отрезке ветеран MMA потерпел всего одно поражение, да и то достаточно спорное. Заметно уступающий ему в антропометрических данных Зелемхан Дукаев на протяжении всей схватки, как только соперник начинал свои бомбардировки, опускался на колено, выплёвывал капу и всячески тянул время. По-настоящему потрясти Дацика за это время не удалось вообще никому.

Впрочем, в этой связи следует отметить менеджеров спортсмена, которые грамотно подбирают ему соперников, избегая ненужного риска. Во-первых, он делает ставку на ударную технику. Во-вторых, уровень противников Дацика достаточно скромен. Так, упомянутый Силва только в смешанных единоборствах потерпел семь поражений подряд, пять из которых — нокаутами. Отправить его на настил не составило труда и россиянину.

Дважды уступил Рыжему Тарзану Тайсон Дижон, которого представляли как перспективного африканского боксёра. На деле уровень камерунца оказался низким. Соперник просто задавил его физической силой. Даниял Эльбаев никогда не выступал за пределами поп-ММА и был заметно тяжелее Вячеслава, вес которого зашкаливает за 100 кг, поэтому выдохся после первого раунда.

Выделяется из этого списка экс-чемпион ведущего промоушена планеты в кикбоксинге Сауло Кавалари, но и он был далёк от идеальной формы. Свидетельством тому стала остановка судьями их противостояния в первом раунде после того, как бразилец, пропустив пару мощных ударов, упал в нокдаун.

Поэтому логичной выглядит организация боя с Александром Емельяненко. Последний обладает куда более весомыми спортивными заслугами и может похвастать насыщенной карьерой, но сейчас вряд ли в состоянии остановить соотечественника.

Ещё больше болельщики начали сомневаться в боеспособности Емельяненко-младшего после того, как он в конце мая появился на одном из интервью не в лучшем состоянии. Спортсмен едва держался на ногах и с трудом связывал слова в предложения. Неудивительно, что и сам Дацик верит в собственный успех.

«Надеюсь, он выйдет в хорошей форме, чтобы это не выглядело избиением в одну калитку. Рассчитываю на конкурентный бой. Я буду готовиться к этому поединку», — обещал Рыжий Тарзан.

При этом он относится к оппоненту без излишней агрессии, хотя раньше максимально резко высказывался в его адрес. Например, в начале июня он снял для него забавное видео, в котором предложил провести подготовку в духе «старой школы». Спортсмен на камеру вспахивал поле в деревне, убирал навоз и гонялся за курами.

Впрочем, готовиться Вячеславу в ближайшее время предстоит не только к лёгким схваткам. Так, на днях желание встретиться с ним в ринге изъявил один из самых популярных отечественных бойцов ММА Магомед Исмаилов. На первый взгляд, средневесу сложно будет остановить гораздо более тяжёлого соперника. С другой стороны, в 2020-м он без проблем победил Емельяненко-младшего. Да и ударная техника дагестанца находится на достаточно высоком уровне. В феврале этого года он по правилам бокса оказался сильнее Оланреваджу Дуродолы.

«Дацик перезагрузил свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший улыбчивый парень. И вы думаете, я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить? Да, вы правы. Ваше желание… однозначно развязывает мне руки», — отметил Исмаилов в соцсетях.

Проведение боёв с такими медийными оппонентами гарантированно повысит статус Дацика и позволит ему получить хорошие гонорары, тем более он сам вызывает большой интерес у любителей единоборств из-за своего прошлого.

Также по теме Неоправданный риск: почему Исмаилову стоит отказаться от идеи боя с Кудряшовым Магомед Исмаилов бросил вызов известному боксёру Дмитрию Кудряшову. Он предложил ему встретиться на ринге в категории до 90 кг....

Ещё более серьёзным вызовом выглядит поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира по боксу Дмитрием Кудряшовым в финале промоушена PRAVDА. Туда Рыжий Тарзан пробился благодаря успеху в противостоянии с Кавалари. В свою очередь, оппонент нокаутировал Вагаба Вагабова.

Так или иначе, можно не сомневаться, что карьера Вячеслава в ближайшие годы будет наполнена интересными встречами. Пусть его форма не позволяет показывать достойные результаты в ММА, нокаутирующий удар никуда не делся и позволит ему ещё долго оставаться конкурентоспособным.

Да, вероятно, спортсмену нелегко будет проводить затяжные поединки, однако он в отличие от Емельяненко-младшего демонстрирует неплохую готовность. А если тренеры заставят его сбросить 10—15 кг, подкачаться и прибавить в выносливости, он станет ещё более грозной силой.

Но главные изменения произошли в характере Вячеслава. После 40 он остепенился и, похоже, не намерен возвращаться к уголовному прошлому, а ярость демонстрирует только на ринге. Видно, что он получает колоссальное удовольствие от происходящего.

Большую роль в возвращении сыграла и семья. Новая жена Виктория Мамалыгина присутствует почти на каждом поединке супруга. Более того, во время спарринга с Гаджи Наврузовым она не побоялась выскочить на настил, будучи беременной, когда муж был сбит с ног. В прошлом году женщина подарила ему дочку. Разумеется, это тоже не могло положительно не сказаться на Дацике.

Едва ли не самую исчерпывающую оценку возрождению Вячеслава дал известный промоутер Владимир Хрюнов, который обещал организовать ему поединок на футбольном стадионе.

«Есть Питер и большая арена, где мне видится его следующая встреча. Дацик — герой своего коммьюнити. Человек, который влюбился и изменил свою жизнь», — приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Поэтому остаётся лишь порадоваться за скандального бойца, который на пятом десятке получил возможность реализовать себя в спорте и неплохо заработать перед завершением карьеры. Но куда важнее денег обретённое личное счастье и оставленное позади мрачное прошлое.