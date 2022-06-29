Емельяненко: в бою против Дацика поставлю деньги на себя

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко заявил, что сделает ставку на себя перед боксёрским поединком с соотечественником Вячеславом Дациком.
Емельяненко: в бою против Дацика поставлю деньги на себя
  • РИА Новости

«Я выиграю этот бой. Сам на себя буду ставить деньги, чтобы заработать ещё больше», — приводит слова Емельяненко пресс-служба Hardcore Boxing.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Бой между Емельяненко и Дациком должен пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что Емельяненко начинает активную стадию подготовки к бою с Дациком.

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