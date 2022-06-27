Емельяненко начинает активную стадию подготовки к бою с Дациком

Никита Бурчак, менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко сообщил, что его клиент начинает активную фазу подготовки к бою по правилам бокса с Вячеславом Дациком.

«Александр в понедельник вернулся в Екатеринбург. По сути, именно сейчас начнётся активная стадия подготовки к бою с Дациком», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между ним и Дациком должен пройти в сентябре.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов заявил, что не поддерживает бой между Дациком и Емельяненко.