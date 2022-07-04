Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Дациком

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал о восстановлении и подготовке перед боем со своим соотечественником Вячеславом Дациком.
Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Дациком
  • РИА Новости

«Восстановление и подготовка к бою проходят отлично. Поначалу было очень тяжело: ни руки, ни ноги меня не слушались. Сейчас начинает включаться мышечная память. Бить хорошо начинаю и бегать. К бою подойду в отличной форме», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале HardNews.

Он также заявил, что ежедневно боксирует с профессиональными боксёрами, причём всегда с разными. По его словам, если он давно не выступал на соревнованиях, это не значит, что он не умеет боксировать.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Бой между Емельяненко и Дациком должен пройти в сентябре.

Ранее Емельяненко заявил, что сделает ставку на себя перед боксёрским поединком с Дациком.

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