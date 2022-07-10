Александр Емельяненко: на Дацика всё равно не налезет пояс победителя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пошутил над физической формой своего соперника Вячеслава Дацика.

«Хороший пояс для моей коллекции трофеев. А Дацик пусть не расстраивается, на него он всё равно не налезет», — написал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Емельяненко следующий поединок проведёт с Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Емельяненко сообщил, что его брат Фёдор следит за его спортивной карьерой.