Александр Емельяненко уверен, что Фёдор будет смотреть его бой с Сильвой

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор следит за его спортивной карьерой.
Александр Емельяненко уверен, что Фёдор будет смотреть его бой с Сильвой
  • РИА Новости

«Фёдор будет смотреть бой с Сильвой. Он хоть и не признается, что смотрит мои бои по телевизору, по интернету, я знаю, что он будет смотреть этот бой. Узнаю это через родителей, его окружения», — сказал Емельяненко в эфире своего YouTube-канала.

По словам бойца ММА, он следит за жизнью своего брата с помощью шпионов.

Александр Емельяненко следующий поединок проведёт с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Дациком.

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