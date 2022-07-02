Исмаилов заявил о готовности провести поединок с Дациком

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что готов на бой с Вячеславом Дациком.

«Дацик реабилитировал свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший, улыбчивый парень. Вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна Сульянова однозначно развязывают мне руки», — написал Исмаилов в соцсетях.

Следующим соперником Исмаилова станет соотечественник Александр Шлеменко. Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Шлеменко.