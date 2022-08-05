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Дацик пошутил о татуировках Монсона

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Тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал, что не знает, куда бить ветерана ММА Джеффа Монсона, из-за татуировок американца.
Дацик пошутил о татуировках Монсона
  • РИА Новости

«Джефф хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот. В бочину тоже особо не ударить — там Че Гевара. Куда бить-то, непонятно… Весь забился великими. План на бой — откроем диски Mortal Kombat и потренируемся», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Поединок должен состояться 5 августа в Москве.

На счету 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьи.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поединке между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

 

 

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