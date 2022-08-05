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Харитонов назвал бой Дацика с Монсоном медийной историей

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Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поединке между тяжеловесом Вячеславом Дациком и ветераном ММА американцем Джеффом Монсоном.
Харитонов назвал бой Дацика с Монсоном медийной историей
  • РИА Новости

«Это всё — медийная история. В этом нет никакого спорта! Монсону шестой десяток уже. Он выходит драться, чтобы зарабатывать деньги. Молодец, конечно, но это больше про пиар, про заработок. Какая соревновательность может быть, если Монсону больше 50 лет?» — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Поединок должен состояться 5 августа в Москве.

На счету 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьи.

Ранее российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между Дациком и Монсоном.

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