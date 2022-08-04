Мохнаткин: бой Дацика с Монсоном — это не совсем спортивное мероприятие

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между тяжеловесом Вячеславом Дациком и ветераном ММА американцем Джеффом Монсоном.

«Я такие бои не смотрю. Я считаю, это не совсем спортивное мероприятие. Зачем Монсон выступает в таком возрасте? Наверное, потому что у спортсменов всегда есть какой-то порох в пороховницах», — цитирует Мохнаткина «Чемпионат».

Поединок должен состояться 5 августа в Москве.

На счету 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьи.

Ранее Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Монсоном.