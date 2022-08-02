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Дацик — о бое с Монсоном: постараюсь показать пару приёмов из «Мортал Комбат»

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Тяжеловес Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ветераном ММА американцем Джеффом Монсоном.
Дацик — о бое с Монсоном: постараюсь показать пару приёмов из «Мортал Комбат»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Джефф — уважаемый человек. Я постараюсь его не бить. Но постараюсь ему показать ядерную мощь русских кулаков. Постараюсь побороться и показать пару приёмов из «Мортал Комбат», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Он также заявил, что Монсон зря думает, что он не умеет бороться. По его словам, он никого не нокаутировал, только потому что все его соперники вовремя убегали.

Поединок должен состояться 5 августа в Москве.

На счету 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьи.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал о правилах поединка между Дациком и Монсоном.

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