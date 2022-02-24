Нокдаун в первом раунде и глубокое рассечение: как Емельяненко победил Монсона в поединке на голых кулаках

Александр Емельяненко взял верх над Джеффом Монсоном в главном поединке турнира Hardcore FC «Россия против США», который прошёл в Москве. В первой двухминутке американец оказался на полу, но смог продержаться все запланированные раунды. По итогам схватки судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Идея проведения кулачного боя с участием Емельяненко и Монсона изначально казалась немного странной. Александр выступал в статусе явного фаворита и не должен был испытать проблем в сражении с 51-летним оппонентом. Так считал даже Сергей Харитонов, который уже давно находится с соотечественником в очень натянутых отношениях и крайне редко высказывается о нём в положительном ключе. Но на этот раз даже он не стал сомневаться в его успехе и отметил, что россиянин одержит победу даже в том случае, если выйдет драться в состоянии алкогольного опьянения.

«Молодой Джефф — это была машина. Сегодня с Монсоном дерутся и ринг-анонсеры, и хейтеры. Человеку 50 лет… Сегодня это человек, которого еле ноги носят. Он может сделать красивый мастер-класс, может много чему научить молодых ребят. Но сегодня нужно помогать, чтобы он дошёл до клетки или ринга», — заявлял Харитонов «Спорт-Экспрессу».

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И с этим было трудно спорить. Емельяненко превосходил соперника как в антропометрии, так и боксёрских навыках. Все его последние неудачи были обусловлены прежде всего пробелами в борцовской технике, в то время как в стойке он по-прежнему остаётся довольно опасным бойцом. Как минимум для возрастного Монсона, даже в лучшие годы не славившегося ударной техникой. Главным козырем Джеффа всегда был грэпплинг, благодаря чему он в своё время получил статус первого претендента на титул UFC в тяжёлом весе. Правда, с того момента прошло более 15 лет, поэтому серьёзно брать это в расчёт не стоило.

Как и тот факт, что в 2012 году Монсон взял верх над Емельяненко. Тогда большая часть поединка прошла на земле, а Александр вновь оказался беззащитен в дуэли с сильным грэпплером. Как итог, поражение удушающим «Север — Юг» во втором раунде и окончание беспроигрышной серии из четырёх схваток.

На этот раз представить столь успешное окончание битвы для Монсона было непросто ещё и потому, что в конце октября 2021 года тот крайне неудачно выступил в боксёрском поединке с Тимуром Никулиным. Джефф с трудом передвигался по рингу, не нанёс ни одного акцентированного удара, а выстоял до конца лишь благодаря тому, что сам оппонент откровенно жалел известного в прошлом спортсмена и бил далеко не в полную силу. И было сложно сказать наверняка, будет ли Емельяненко столь же благосклонен к своему обидчику в реванше.

«Думаю, что это не его, что зря он полез в бокс. Тем более в голые кулаки. Ну, изъявил желание подраться, значит, буду бить Монсона стоя», — говорил Емельяненко.

Тем не менее сам Монсон высоко оценивал свои шансы в сражении с Емельяненко и признавался, что у него есть план на бой, который может принести ему успех. И по первым секундам стало понятно, в чём он заключается: при первой же возможности Монсон старался вязать Александра в клинче, не давая тому работать на удобной для него дистанции. Сам американец практически не атаковал, но хотя бы сводил угрозы к минимуму. Однако даже это не уберегло его от нокдауна уже в первом двухминутном раунде. Комбинация из левого джеба и правого апперкота пришлась точно в челюсть Джеффа и привела к тому, что он чуть не вылетел за пределы девятиугольника.

На второй раунд Монсон выходил с разбитым носом и следами крови на голове. Емельяненко оставалось лишь нанести пару точных ударов, чтобы завершить бой досрочно, но он не особенно стремился к победе нокаутом. Этим и воспользовался Джефф. Он не перестал пропускать навстречу, но стал понемногу отвечать сам. Серия ударов правой на скачке оказалась точной и позволила ему ненадолго перехватить инициативу. Он загнал Александра в угол и принялся что есть силы бить по корпусу, чем произвёл впечатление на зрителей.

К заключительному раунду оба подустали, но бесстрашный Монсон продолжал идти вперёд, несмотря на пропущенные удары и заливающую лицо кровь. Емельяненко окончательно забыл о комбинациях и одиночными попаданиями спокойно удерживал соперника на дистанции вплоть до окончания поединка. Судьи решили обойтись без сенсаций и ожидаемо отдали победу Александру единогласным решением.

По окончании схватки Монсон поблагодарил Россию за поддержку, а также признал, что Емельяненко заслуженно выиграл в этом бою. Что касается Александра, то тот оказался доволен своим выступлением.

«Для меня этот год начался замечательно — с победы. Я постараюсь дальше радовать вас своими успехами, не расстраивать поражениями… Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса — и готов дальше выступать, драться», — сказал экс-чемпион ProFC.