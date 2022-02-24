Российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка

Россиянин Константин Ерохин одержал победу над американцем Робом Морроу в первом международном турнире по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».

Ерохин отправил своего соперника в нокаут уже во втором раунде. По окончанию поединка американец вручил свой флаг россиянину. Ерохин в ответ дал российский флаг.

Турнир проходит 23 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене». В главном бою вечера российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с представителем США Джеффом Монсоном.

Ранее Махачев заявил, что планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце 2022 года.