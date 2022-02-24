Махачев планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце 2022 года

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился своими спортивными планами на ближайший год.

«Я планирую победить и подраться за титул в Абу-Даби в конце года. Я думаю, что чемпионом будет Чарльз Оливейра. Я недооценивал его перед боем с Дастином Порье, но сейчас я изменил мнение», — цитирует Махачева ТАСС.

Напомним, что боец в ночь на 27 февраля проведёт поединок с американцем Бобби Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Алоян победил Баррето в последнем поединке в карьере.