Махачев планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце 2022 года

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился своими спортивными планами на ближайший год.
Махачев планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я планирую победить и подраться за титул в Абу-Даби в конце года. Я думаю, что чемпионом будет Чарльз Оливейра. Я недооценивал его перед боем с Дастином Порье, но сейчас я изменил мнение», — цитирует Махачева ТАСС.

Напомним, что боец в ночь на 27 февраля проведёт поединок с американцем Бобби Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Алоян победил Баррето в последнем поединке в карьере.

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