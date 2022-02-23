Алоян победил Баррето в последнем поединке в карьере

Бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне боксёр Михаил Алоян завоевал золотой пояс WBA в весовой категории до 52,16 кг.

В заключительном поединке в своей карьере, прошедшем в Москве, спортсмен решением судей победил венесуэльца Давида Баррето.

Всего на счету 33-летнего россиянина восемь побед (одна — нокаутом) и одно поражение. Алоян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Помимо бронзовой медали Олимпиады, у него золото двух чемпионатов мира и первенства Европы.

Ранее Алоян завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA Gold.