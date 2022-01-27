Александр Емельяненко прокомментировал избиение Тактарова в Мексике

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость об избиении первого российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова в Мексике.
Александр Емельяненко прокомментировал избиение Тактарова в Мексике
  • РИА Новости

В Мексике Тактаров решил заступиться за девушку, у которой произошёл конфликт с охраной местного отеля. Когда россиянина избивали, ему стянули ноги леской, а руки заковали в наручники.

«Вообще ничего не слышал об этом. Не повезло ему. В Мексике что угодно может произойти. Там свои законы. У меня ничего подобного не было в жизни. Я дружу со всеми. Не знаю, как бы повёл себя, окажись я рядом с Тактаровым в данной ситуации. Посмотрел бы на обстоятельства», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Ранее Монсон заявил о намерении нокаутировать Александра Емельяненко.

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