Александр Емельяненко прокомментировал избиение Тактарова в Мексике

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость об избиении первого российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова в Мексике.

В Мексике Тактаров решил заступиться за девушку, у которой произошёл конфликт с охраной местного отеля. Когда россиянина избивали, ему стянули ноги леской, а руки заковали в наручники.

«Вообще ничего не слышал об этом. Не повезло ему. В Мексике что угодно может произойти. Там свои законы. У меня ничего подобного не было в жизни. Я дружу со всеми. Не знаю, как бы повёл себя, окажись я рядом с Тактаровым в данной ситуации. Посмотрел бы на обстоятельства», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Ранее Монсон заявил о намерении нокаутировать Александра Емельяненко.