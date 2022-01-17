Монсон заявил о намерении нокаутировать Александра Емельяненко

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон рассказал о взаимоотношениях с Александром Емельяненко.
Монсон заявил о намерении нокаутировать Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Мы вроде как друзья. Мы уже ранее бились друг с другом, он хочет взять у меня реванш, я также хочу победить. Но после боя мы останемся друзьями. Более того, Александр вызвался помочь мне в волонтёрских делах, мы встретимся и проведём совместный мастер-класс для российских детей. Но сначала я хочу встретиться с ним и победить его. Иногда люди говорят о его репутации, поведении, но я-то знаю, что у него доброе сердце и он любит детей. Это лишь бой в клетке, а за её пределами мы друзья. В моих планах нокаут, я не хочу оставлять решение судьям. Если бы это был бой по правилам смешанных единоборств, где я провёл всю жизнь, то я пытался бы его перевести. А поскольку он хорош в стойке, в боксе, то для меня это очень сложный бой и большой вызов. Но да, я должен его вырубить. Мне без разницы, я просто должен победить», — заявил Монсон в интервью для YouTube-канала HardNews.

Поединок Емельяненко и Монсона пройдёт 23 февраля 2022 года по правилам бокса. В первом бою, который проходил в 2012 году в Санкт-Петербурге, Монсон одержал победу удушающим приёмом.

Ранее сообщалось, что менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании.

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