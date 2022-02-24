Емельяненко победил Монсона решением судей в бою на голых кулаках

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Россиянин Александр Емельяненко победил американца Джеффа Монсона в первом международном турнире по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».
Емельяненко победил Монсона решением судей в бою на голых кулаках
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

Емельяненко победил Монсона единогласным решением судей. Бой продлился три раунда по две минуты. Турнир проходил в ночь с 23 на 24 февраля в Москве на «ЦСКА Арене».

Напомним, что Емельяненко и Монсон уже встречались в 2012 году. Победу тогда праздновал американец. 

Ранее российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка на турнире Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».

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