Емельяненко победил Монсона решением судей в бою на голых кулаках
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Емельяненко победил Монсона единогласным решением судей. Бой продлился три раунда по две минуты. Турнир проходил в ночь с 23 на 24 февраля в Москве на «ЦСКА Арене».
Напомним, что Емельяненко и Монсон уже встречались в 2012 году. Победу тогда праздновал американец.
Ранее российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка на турнире Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».