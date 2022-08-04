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Экс-ведущий «Дома-2» победил в бою по правилам MMA на турнире «Наше дело»

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Стали известны результаты поединков турнира поп-ММА «Наше дело» среди представителей российского шоу-бизнеса.
Экс-ведущий «Дома-2» победил в бою по правилам MMA на турнире «Наше дело»
  • Gettyimages.ru

Бывший ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов одержал победу над Исрапилом Рамазановым. Бой продлился все три раунда.

Дебютант турнира Влад Кимчи встречался с Артёмом Фишером. Оба блогера подошли к подготовке должным образом. Поединок продлился три раунда. Судьи в итоге отдали победу Фишеру.

Специальным гостем турнира стал Магомед Исмаилов. Он выступил в роли комментатора.

Ранее Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джеффом Монсоном.

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