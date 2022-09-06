«Бросил хулиганить и пить»: как Емельяненко набрал форму, отказался от алкоголя и вернулся к нормальной жизни

Последние месяцы ознаменовались серьёзными изменениями в жизни Александра Емельяненко. В преддверии поединка с Вячеславом Дациком он полностью отказался от алкоголя и приступил к активным тренировкам. С начала сборов в Екатеринбурге он сбросил более 20 кг и сильно прибавил физически. Отказ от вредных привычек также помог спортсмену вернуть бывшую жену Полину Селедцову, с которой он собирается вновь сочетаться узами брака. По признанию бойца, «детство» в его жизни закончилось и теперь он намерен работать.

«Понял, что алкоголь и спорт несовместимы»

Александр Емельяненко давно стал одним из самых ярких примеров того, как талантливый атлет может уничтожить свою карьеру. В молодости его считали едва ли не способнее старшего брата, Фёдора, но неспортивный образ жизни не позволил ему раскрыть и половину потенциала. К сожалению, с возрастом он не отказался от загулов, которые становились всё тяжелее.

Очередной запой бойца не на шутку встревожил поклонников и даже вызвал опасения за его жизнь. Ещё в начале лета он временами с трудом передвигался — и проведение долгожданного поединка с Вячеславом Дациком было под большим вопросом.

Однако всего за пару месяцев команде ветерана MMA удалось привести его в приемлемую форму. За возрождением Емельяненко можно наблюдать в социальных сетях, куда он регулярно выкладывает видео с тренировок. На одном из последних роликов Александр встал на весы, которые показали 111,55 кг. По его словам, когда он приехал на сборы в Екатеринбург, то весил 135 кг.

Сложно сказать, преувеличивает ли спортсмен, но выглядит он великолепно. Уже сейчас, менее чем за месяц до противостояния с Дациком, у него нет лишнего веса и в нём сложно узнать с трудом передвигающегося мужчину с большим животом. У бойца появилась видимая лёгкость и при работе на лапах, и в спаррингах. Ощущается, как былая координация постепенно к нему возвращается.

Главным секретом успеха оказался полный отказ от алкоголя. Атлет заменил его упорным трудом на тренировках, общением с коллегами и молитвами. Он регулярно выкладывает фотографии из храмов и советует подписчикам верить в Бога. Даже по его речи понятно, что это совсем другой человек.

«Я никогда не меняюсь, у меня всегда такой образ жизни. Я просто перестал хулиганить — мне жена запретила. Говорит: «Нельзя, детство прошло». У нас же как? Жизнь делится на детство, юность и отрочество. Всё, у меня детство закончилось, сейчас началась юность. Теперь надо работать. Я бросил хулиганить, бросил пить, начал заниматься спортом. Понял, что алкоголь и спорт несовместимы», — заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Более того, отказ от вредных привычек помог ему вернуть бывшую супругу Полину Селедцову. Сейчас они настроены снова сочетаться узами брака.

«После стольких лет, всяких передряг, моего неправильного образа жизни, перипетий наших и ругани она простила и приняла меня. Мы опять будем создавать семью, распишемся с ней. Всё это в перспективе. Хотел сделать это раньше, но ввиду того, что я постоянно в разъездах и на сборах, у нас не получается подать заявление в ЗАГС. Поэтому, как буду в Москве, обязательно пойдём и подадим. Кольцо я ей уже купил и подарил», — заверил Емельяненко.

«Два месяца назад не мог ходить»

Столь резких положительных изменений в жизни Александра не произошло бы, если бы не поддержка и вера близких. Вытащить его из очередного запоя сумел в первую очередь менеджер Никита Бурчак. Чтобы не допустить возвращения спортсмена к вредным привычкам, его отправили в Екатеринбург на базу известного местного промоушена RCC.

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По словам исполнительного директора организации Николая Клименко, атлету предоставили академию, зал и наставников. Также рядом с ним постоянно находится Бурчак.

«Каким он был в первые дни после приезда и какой он сейчас — это абсолютно разные Александры. Теперь он такой весёлый и улыбающийся. Прежде я сильно сомневался в его возвращении. В любом случае он проделывает огромную работу и тренируется два раза в день. В его глазах опять появился огонёк. Если он протянет эту историю не на один-два месяца, а хотя бы на полгода, думаю, сможет вернуться в спорт и дать конкуренцию бойцам тяжёлого веса», — рассказал функционер «Чемпионату».

Из местных бойцов Емельяненко больше всего сошёлся с известным полутяжем Иваном Штырковым. Они зачастую вместе занимаются и порой даже спаррингуют. Присутствовал Александр и на недавнем поединке коллеги с Насрудином Насрудиновым на турнире RCC 12. После боя он одним из первых вышел в клетку, чтобы поздравить его.

Уральский Халк также не устаёт радоваться преображению Александра. В одном из интервью он честно признался: ещё два месяца назад тот с трудом ходил и фактически был инвалидом, чей организм разрушил алкоголь. Но благодаря сумасшедшей силе воли и невероятным физическим данным ему удалось вернуться.

«Плюс рядом есть любимая. Наверное, она главный мотиватор. Команда появилась, всё четко. Никита Бурчак вообще всё тащит. Грубо говоря, Саша— 41-летний ребёнок… Думаю, для него должно быть огромной ответственностью и мотивацией не подвести его. Если всё это взять — просто рядом оказались нужные люди, которым не всё равно. И вот человек, который два месяца назад ходить не мог, сейчас бьёт лапы, двигается, спаррингует», — отметил Штырков.

Реванш с Харитоновым и вызов Шлеменко

Как это происходило и ранее, как только Емельяненко-младший приходит в себя, у него появляются интересные варианты продолжения карьеры. В RCC уже подчеркнули, что готовы предложить ему контракт, если он проведёт достойный поединок с Дациком. Причём речь может идти как о смешанных единоборствах, так и о кулачных боях.

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Этот вариант выглядит вполне реальным с учётом того, насколько ему понравилось в новой команде. Александр даже заявил о намерении приобрести в городе квартиру, чтобы продолжать здесь регулярные тренировки и не тратить время на разъезды.

Между тем глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, что сделал Емельяненко и Сергею Харитонову предложение о проведении реванша. Александр оказался сильнее соотечественника ещё в 2006-м в PRIDE. С тех пор обсуждение их возможной встречи не прекращается, но договориться соперники не могут, хотя активно поливают друг друга грязью.

На этот раз Емельяненко дал понять: он не против сразиться с заклятым оппонентом и не сомневается в своём успехе.

«Мне он никак не интересен — ни как человек, ни как боец. Есть очень много других хороших иностранных спортсменов. Тем более Харитон не в лучшей форме... Если я его отправлю спать, он опять что-то придумает. Харитон — уже всё, забытое прошлое. Я не хочу с ним выходить, выступать, драться. Если кто-то организует такой бой, с удовольствием отправлю его спать. Я стану для него снотворным», — заявил боец.

Высказался об организации их противостояния даже Хабиб Нурмагомедов, однако он подчеркнул, что президент Eagle FC Шамиль Завуров «не хочет видеть его в лиге». Тем не менее, по признанию экс-чемпиона UFC, если Емельяненко останется в нормальном состоянии, то будет представлять интерес для промоушена. Сам спортсмен заявил, что выступит в Eagle FC с большим удовольствием.

Параллельно Емельяненко в весьма нелестной форме бросил вызов на бой по правилам бокса средневесу Александру Шлеменко.

«Мне хочется обратиться к Шлеменко. Бойцу невидимого фронта, заложнику общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься, мы с тобой даже как-то созванивались, говорили. У тебя есть мой номер телефона. Всё сгладилось, а теперь опять начинаешь какие-то выпады в мою сторону делать. Я тебе предлагаю: вот сейчас будет у тебя пауза, давай по правилам бокса подерёмся. Я не буду тебя бороть. Я борец, не боксёр, всю жизнь занимался дзюдо и самбо. Руки совсем не ставил», — заявил Емельяненко.

Шторм ожидаемо отказался от предложения, сославшись на занятость. Однако нельзя исключать организацию такого противостояния. Шлеменко вполне может пойти по стопам Магомеда Исмаилова и, поднявшись на пару весовых категорий, остановить Александра.

Боец не закрывает для себя дорогу и в поп-ММА. Например, 41-летний атлет признался, что ему было бы интересно встретиться с рэпером Бастой и комиком Нурланом Сабуровым, «которые не вылезают из спортзала». По мнению Емельяненко, это привлекло бы в единоборства массу людей.