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Александр Емельяненко: у меня существовал культ старшего брата, и я всё делал для Фёдора

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Российский боец ММА рассказал об отношениях со своим братом Фёдором Емельяненко.
Александр Емельяненко: у меня существовал культ старшего брата, и я всё делал для Фёдора
  • РИА Новости

«Ничего никогда он мне не дарил. У меня всегда существовал культ старшего брата, и я всегда всё делал для него. Когда он шёл на свидание, а у нас не было возможности джинсы купить, если у него что-то грязное было, он мои надевал и уходил. А я уже в чём попало выходил на улицу за ним», — цитирует Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

По словам 41-летнего бойца, брат никогда не помогал ему и жил только во благо себя. Он также отметил, что делил с ним одежду в молодости.

Напомним, что разрыв отношений между братьями произошёл в 2014 году, потому что Фёдору не нравился образ жизни Александра, который сидел в тюрьме за изнасилования, а также задерживался полицией за вождение в нетрезвом виде и дебоши.

Ранее Емельяненко рассказал, что после окончания поединка с Вячеславом Дациком планирует остаться в Екатеринбурге.

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