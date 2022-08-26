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Александр Емельяненко планирует остаться жить в Екатеринбурге после боя с Дациком

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Экс-чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко рассказал, что после окончания поединка с Вячеславом Дациком планирует остаться в Екатеринбурге.
Александр Емельяненко планирует остаться жить в Екатеринбурге после боя с Дациком
  • РИА Новости

«Меня всё устраивает в Академии РМК: здесь есть отличные ударники, борцы, есть с кем вести тренировочный процесс… После боя с Дациком я планирую вернуться в Екатеринбург и продолжить тренироваться в команде «Архангел Михаил», — рассказал младший из братьев Емельяненко «Чемпионату».

По его словам, в настоящий момент он занят поиском квартиры в Екатеринбурге, расположенной неподалёку от Академии единоборств.

Поединок по правилам бокса между Емельяненко и Дациком запланирован на 30 сентября. Для Александра этот бой станет вторым в 2022 году. В феврале он взял верх над Джеффом Монсоном в схватке на голых кулаках.

Последний поединок с участием Дацика прошёл в августе на турнире Hardcore Boxing 5. Вячеслав уступил нокаутом Исламу Каримову и не смог продлить победную серию до трёх боёв.

Ранее американская панк-рок-группа The Offspring отреагировала на публикацию российского бойца ММА Александра Емельяненко.

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