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Панк-рок-группа The Offspring отреагировала на публикацию Александра Емельяненко

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Американская панк-рок-группа The Offspring отреагировала на публикацию российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Панк-рок-группа The Offspring отреагировала на публикацию Александра Емельяненко
  • © Соцсети

Панк-рок-группа The Offspring сделала репост видео россиянина в Instagram*, на котором он поёт известную песню группы Pretty Fly (For a White Guy).

Следующий поединок Емельяненко планирует провести с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Ранее глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT объяснил, почему между Емельяненко и Дациком, вопреки расхожему мнению, нет жёсткой неприязни.

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