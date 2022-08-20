Гаджиев — о поединке Емельяненко и Дацика: нас ждёт интригующий бой

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT предположил, как сложится поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Я бы не сказал, что он никак не связан со спортом. Скорее, так можно будет говорить, если Емельяненко не подготовится должным образом. Тогда мы увидим «вспышку». В этом случае Дацик, очевидно, нокаутирует соперника. Но если Саша наберёт нормальную форму, нас ждёт интригующий бой. Судя по соцсетям, он реально тренируется и работает. Главное, чтобы это соответствовало действительности», — заявил промоутер.

Ранее Гаджиев рассказал, почему между Емельяненко и Дациком нет войны.