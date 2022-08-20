Гаджиев — о поединке Емельяненко и Дацика: нас ждёт интригующий бой
- © Фото из соцсетей Александра Емельяненко
«Я бы не сказал, что он никак не связан со спортом. Скорее, так можно будет говорить, если Емельяненко не подготовится должным образом. Тогда мы увидим «вспышку». В этом случае Дацик, очевидно, нокаутирует соперника. Но если Саша наберёт нормальную форму, нас ждёт интригующий бой. Судя по соцсетям, он реально тренируется и работает. Главное, чтобы это соответствовало действительности», — заявил промоутер.
Ранее Гаджиев рассказал, почему между Емельяненко и Дациком нет войны.