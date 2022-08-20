Расулов — о поединке Емельяненко и Дацика: два старика, которые еле стоят

Российский боец смешанного стиля Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Бывает осадок от их популярности. Плюс ещё гонорары у них в три-четыре раза больше, чем у нас. Выходят два старика, которые еле стоят, мы их одной рукой можем победить. Они уже не бойцы, а медиаигрушки. Мы же пашем, чтобы не проиграть», — цитирует Расулова mma.metaratings.ru.

Следующий поединок Емельяненко планирует провести с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой Емельяненко провёл 24 февраля: тогда боец на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: один выиграл, а второй свёл к ничьей.

Ранее глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT предположил, как сложится поединок Емельяненко и Дацика.