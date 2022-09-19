Александр Емельяненко — о бое с Дациком: понимаю, что для меня это очередная тренировка

Бывший чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с известным по выступлениям в M-1 Global Вячеславом Дациком.

«У меня нет переживаний. Я понимаю, что для меня это очередная тренировка. Подпишитесь на мои соцсети. Каждый день я туда выкладывал по какому-то событию, чтобы не было вопросов, что я пропал опять. Там и тренировки, и бытовая жизнь, разнообразный контент», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Ранее Дацик прокомментировал свой бой с Александром Емельяненко.