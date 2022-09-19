Дацик: отказываться от спорта и добавки к гонорару не буду

Бывший чемпион M-1 Global Вячеслав Дацик прокомментировал свой бой с бывшим чемпионом ProFC в тяжёлом весе Александром Емельяненко.

«Отказываться от спорта и добавки к гонорару не буду. Моя любимая жена меня съест за это. А какая у Емельяненко форма? Ни одного спарринга не было. Я боксировал с лучшими боксёрами, работал на лапах. Лапы стоят и не двигаются, а я буду отвечать», — сказал Дацик на пресс-конференции.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Ранее Емельяненко высказался о бое с Дациком.