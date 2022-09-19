Емельяненко высказался о бое с Дациком

Бывший чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко прокомментировал свой бой с известным по выступлениям в M-1 Global Вячеславом Дациком.

«Я рад, что дождался боя, что ожидания оправдались. Я выйду и побью Дацика. Понаблюдал за его подготовкой: он сдал. Раньше был лучше. Готовься, будешь лежать на ринге как пятиконечная звезда», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Ранее владелец российской профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов высказался о бое Емельяненко и Дацика.