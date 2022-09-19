Дацик предложил вместо пояса вручить Емельяненко бутылку пива

Бывший чемпион M-1 Global Вячеслав Дацик предложил вместо пояса вручить Александру Емельяненко бутылку пива.

«Предлагаю в качестве пояса выставить мне баранью ножку, а Сане — бутылку пива. Раз пояса у нас нет», — сказал Дацик на пресс-конференции.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Александр Емельяненко провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Схватка между спортсменами пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве, который состоится 24 сентября.

Ранее Дацик высказался о татуировках Емельяненко.