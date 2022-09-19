Дацик — о татуировках Емельяненко: пусть расскажет, зачем забил воровские звёзды тучками

Бывший чемпион M-1 Global Вячеслав Дацик высказался о татуировках бывшего чемпиона ProFC в тяжёлом весе Александра Емельяненко.

«Зачем узнавать, люди всё знают. Почему Саша забил воровские звёзды тучками, пускай сам расскажет», — сказал Дацик на пресс-конференции.

За свою карьеру младший из братьев Емельяненко провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Ранее Дацик прокомментировал свой бой с бывшим чемпионом ProFC в тяжёлом весе Александром Емельяненко.