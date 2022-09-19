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Сульянов заявил, что победитель боя Емельяненко — Дацик встретится с Исмаиловым

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Владелец российской профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов заявил, что победитель боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком встретится с Магомедом Исмаиловым.
Сульянов заявил, что победитель боя Емельяненко — Дацик встретится с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Победитель боя в декабре встретится с Магомедом Исмаиловым. Мы в финальной стадии переговоров. Думаю, для Саши это мотивация. Их бой посмотрит вся страна, как и бой с Дациком», — рассказал Сульянов на пресс-конференции.

За свою карьеру младший из братьев Емельяненко провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток — четыре выиграл, три проиграл.

Исмаилов в июле 2020 года в поединке по правилам ММА одержал досрочную победу над Емельяненко в третьем раунде.

Ранее Емельяненко высказался о бое с Дациком.

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