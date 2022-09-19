Сульянов: интересно провести бой Емельяненко и Силвы в ММА

Владелец российской профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов рассказал, что ему интересно организовать бой между российским бойцом Александром Емельяненко и бразильцем Антонио Силвой.

«Не вижу профессионального смысла делать бой Емельяненко с Сосланом Асбаровым. Мне интересно провести бой Емельяненко и Антонио Силвы в ММА. Сделать большой реванш Емельяненко и посмотреть за Сашей в старом добром октагоне. Не только российской, но и мировой общественности будет интересно», — сказал Сульянов на пресс-конференции.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Ранее Сульянов заявил, что победитель боя Емельяненко — Дацик встретится с Магомедом Исмаиловым.