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Хрюнов считает, что Дацик сможет победить Емельяненко за счёт лучших рефлексов

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Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Хрюнов считает, что Дацик сможет победить Емельяненко за счёт лучших рефлексов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я считаю, что победит Дацик, потому что он за последнее время провёл большее количество боев по боксу, у него лучше рефлексы. А бокс — это такой вид спорта, к которому нужно относиться с уважением, действительно тренироваться два раза в день. А у Саши очень большие перерывы между боями. Думаю, первое, что должно сесть, — выносливость и рефлексы», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Емельяненко и Дациком.

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