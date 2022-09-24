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Цзю назвал два сценария, по которым может пройти бой Емельяненко и Дацика

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Цзю назвал два сценария, по которым может пройти бой Емельяненко и Дацика
  • РИА Новости

«Если Саша тренировался, если он хорошо подготовился к бою, то всё-таки опыт имеет значение. Если нет, то пропустит удар — и всё. Я вижу два сценария: или это будет нокаут в исполнении Дацика, или Александр победит на полной дистанции», цитирует Цзю «Чемпионат».

Последний поединок Емельяненко состоялся в феврале 2022 года. В бою на голых кулаках российский спортсмен победил решением судей американца Джеффа Монсона.

Бой между Емельяненко и Дациком пройдёт 24 сентября.

Ранее Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Дациком.

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