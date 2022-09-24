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Экс-боец Hardcore считает, что у Емельяненко есть все шансы на победу в бою с Дациком

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Бывший боец лиги кулачных боёв Hardcore FC Дауд Кельбиханов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
Экс-боец Hardcore считает, что у Емельяненко есть все шансы на победу в бою с Дациком
  • РИА Новости

«Когда были в Екатеринбурге, у Сани уже была нормальная форма, не скажу, что супер. Время идёт, он его зря не теряет: тренируется, набирает обороты. Мне кажется, ближе к дате боя он будет в отличной форме. Своё предпочтение в этом бою я отдаю Саше», — приводит слова Кельбиханова MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что в бою с Дациком нужно включать ноги и начать двигаться — и этого будет достаточно. По его словам, у Емельяненко есть все шансы на победу.

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее Дацик рассказал, как планирует одержать победу над Емельяненко.

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