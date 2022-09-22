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Дацик рассказал, как собирается победить Емельяненко

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Известный боец Вячеслав Дацик рассказал, как планирует одержать победу над Александром Емельяненко.
Дацик рассказал, как собирается победить Емельяненко
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Я хочу завершить наше противостояние досрочно. Иного варианта развития событий для себя не рассматриваю. Допустим, мы доведём бой до решения судей. Но что будет потом? Нет никакой гарантии, что они не вынесут несправедливый вердикт. Потому нужно снимать все вопросы сразу. Только нокаут. Другого исхода для меня быть не может, тем более с учётом нашего многолетнего конфликта. Повторюсь, ему придётся ответить за всё», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Дацик отметил, что стероиды не помогут Емельяненко в бою с ним.

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